ليبيا: مقتل 6 في هجوم لداعش على نقطة تفتيش

أنسامد - 23 أغسطس - أكد مصدر أمني مقتل 6 من عناصر الأمن الليبي إثر هجوم شنه مسلحون، يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على بوابة كعام الأمنية بزليطن التي تقع على الساحل الغربي لليبيا، على بعد نحو 150 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس.



وقال المصدر الأمني الذي يعمل في عرفة أمن زليطن في تصريح لموقع "بوابة الوسط" الإلكتروني، إن "المسلحين قتلوا ذبحاً 4 من عناصر الأمن التابعين للدعم المركزي، المكلفين بحراسة وتأمين الطريق الساحلي، ببوابة كعام الأمنية".



وأضاف أن "اثنين آخرين من عناصر الأمن قتلا بالرصاص، وتمكنت قوات الأمن من القبض على أحد الإرهابيين بعد إصابته"، مشيراً إلى أنه لم يتم التعرف على جنسيته بعد.



