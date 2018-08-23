السماح بنزول القاصرين غير المصحوبين من سفينة ديتشوتي.

محمود الدليمي انسامد 23 اغسطس/ آب/ تم انزال القاصرين غير المصحوبين بذويهم (29 من بينهم فتاة واحدة) من على متن سفينة خفر السواحل الايطالي "ديشوتي Diciotti " الراسية حاليا في ميناء كاتانيا بينما لم يسمح لبقية المهاجرين وعددهم 149 بالنزول منها. السماح للقاصرين بالنزول جاء من وزير الداخلية ماتيو سالفيني Matteo Salvini بعد ان قام رئيس نيابة مدينة اغريجينتو، لويجي باتروناجو Luigi Patronaggioبفحص وتفتيش السفينة، وبعد عدة نداءات طالبت بنزول كافة المهاجرين من بينها نداء نيابة القاصرين في محكمة كاتانيا التي افتتحت تحقيقا رسميا حول وضعية المهاجرين.



من جهة اخرى احتدم التوتر بين وزير الداخلية سالفيني (حزب الرابطة) ورئيس مجلس النواب روبيرتو فيكوRoberto Fico (عن حزب 5 نجوم) الذي طالب بنزول كافة المهاجرين الذين قضوا ليلتهم السابعة على متن السفينة ديتشوتي. وبهذا الصدد قال سالفيني:" اعمل جيدا مع لويجي دي مايو غير ان هناك من يملك متسعا من الوقت للتحدث مثل رئيس مجلس النواب الذي يدلي في بعض الاحيان بتصريحات تتناقض تماما مع تصريحات زملائه في حزب 5 نجوم ، مضيفا انها مشكلة يتعين عليهم حلها. وشدد سالفيني في مقابلة مع اذاعة (Rtl). وتعليقا على ملف التحقيق الذي فتحته نيابة مدينة اغريجينتو بتهمة اختطاف المهاجريرن، قال سالفيني :" اذا كان هناك مدع عام ينوي استجوابي فانني مستعد للقيام بذلك حالا." موضحا ان الاسلوب الذي ينتهجه في التعامل مع ظاهرة المهاجرين هو ذاته الذي تستخدمه السلطات الاوسترالية التي لاتسمح لاي مهاجر انقذ في البحر بدخول اراضيها.



وفي بث مباشر على صفحته الخاصة بفيسبوك قال سالفيني يوم امس انه يسمح للقاصرين فقط بالنزول من السفينة اما بقية المهاجرين فلن ينزلوا منها بموافقته. موضحا انه بصفته وزيرا للداخلية كُلِّف من قبل ناخبيه بحماية حدود البلاد والاهتمام بقضية امان المواطنين، وانه لايخشى الاتهامات واحالته للقضاء مرة واحدة او عدة مرات. نيابة مدينة اغريجينتو افتتحت في هذه الاثناء ملف تحقيق بتهمة اختطاف اشخاص واعتقالهم بصورة غير شرعية. والتهمة موجهة ضد مجهولين في الوقت الراهن. علما ان فرضية التهم الموجهة ضد مجهولين قد يتم تعديلها لاحقا على اساس تقييم الانظمة المعمول بها والتعقيد الذي تتميز به هذه القضية. وفي حال رصد انتهاكات من قبل اعضاء في الحكومة فان ملف التحقيق سينتقل تلقائيا الى محكمة الوزراء. النائب العام لمدينة اغريجينتو قام يوم امس بزيارة السفينة لمدة ساعة، اكد بعدها ان المهاجرين يمرون في وضعية حرجة مع وجود عدة حالات اصابة بالجرب. واستنادا الى الاتفاقيات الدولية والقانون الايطالي، اضاف النائب العام، يملك القاصرون غير المصحوبين بذويهم، الحق في النزول من السفينة. على الصعيد الاوروبي، قررت المفوضية الاوروبية عقد اجتماع في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ببروكسيل للتوصل الى الحلول الممكنة بخصوص موانىء النزول للمهاجررين الذين تم انقاذهم في البحر. وتعتزم المفوضية الاوروبية، وفقا لمصادر بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، الخروج من حالة الطوارىء وايجاد الحلول الدائمية لقضية الهجرة. يذكر ان سفينة ديتشوتي، وصلت قبل يومين الى ميناء كاتانيا، غير ان المهاجرين لايستطيعون، حسب سياسة وزارة الداخلية، النزول منها قبل صدور قرار توزيعهم على البلدان الاوروبية.



