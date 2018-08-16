حكم بإعدام 45 شخصا في ليبيا بتهمة قتل متظاهرين عام 2011

انسامد - 16 اغسطس / اب / اصدرت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا حكما بالإعدام رميا بالرصاص على 45 متهما من نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في قضية قتل متظاهرين عام 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية "السريع أبو سليم".



وقالت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية، بالعاصمة طرابلس، في بيان على صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن الحكم النهائي في قضية ما يعرف "بالسريع - أبوسليم" قد صدر يوم الأربعاء.



وعقدت المحكمة جلسة علنية في القضية رقم ( 1477 - 2015 ) والمتهم فيها 128 شخصا، بحضور رئيس وأعضاء هيئة المحكمة، إضافة إلى فريق الدفاع وأهالي وأقارب الضحايا والمتهمين.



وبحسب البيان فقد أصدرت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية الثانية، حكما بإدانة 99 شخصا، من بينهم 54 متهما بالسجن خمس سنوات، وبراءة 22 شخصا، والعفو عن شخص واحد، أما بقية المتهمين فقضت المحكمة على ثلاثة منهم بسبق الفصل في دعواهم، وتوفى ثلاثة أشخاص قبل الفصل في الدعوى.



يذكر، أن قضية "السريع أبو سليم" متعلقة بأحداث 21 أغسطس / اب عام 2011، حين أطلق موالون لنظام معمر القذافي النار على معارضيه على الطريق السريع المحاذي لمنطقة أبو سليم في طرابلس.



