استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي لقطاع غزة

أنسامد - 9 أغسطس /آب/ - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الخميس، بينهم امرأه حامل، وطفلتها، فيما أصيب 12 آخرون بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف مواقع متفرقة في قطاع غزة.



وأعلنت الوزارة استشهاد المواطنة ايناس محمد خماش (23 عاما) وطفلتها بيان (سنة ونصف)، وإصابة زوجها محمد خماش بجروح بين متوسطة وخطيرة، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الجعفراوي بالمحافظة الوسطى بالقطاع.



كما استشهد منتصف الليلة الماضية، الشاب علي الغندور (30 عاما)، في قصف إسرائيلي شمال غزة.



