مصر تؤكد تضامنها مع السعودية ضد أي تدخل خارجي في شئونها

أنسامد - 8 أغسطس /آب/ - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم، بأن مصر تتابع بقلق تطورات الأزمة الحالية بين المملكة العربية السعودية وكندا، وتعتبرها نتاجا مباشرا للنهج السلبي الذي اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية أخيراً بالتدخل في الشئون الداخلية للعديد من دول المنطقة، مؤكدًا ضرورة امتثال الجميع للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية في تصريحاته، موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية، مشيراً إلى تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شئونها الداخلية، أو محاولة المساس بسيادتها.



