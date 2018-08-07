مصرع 12 عاملا فلاحيا من المهاجرين في حادثة سير بجنوب إيطاليا

انسامد /ومع/ 7 اغسطس/ آب أفادت السلطات الإيطالية أن 12 عاملا فلاحيا من المهاجرين لقوا مصرعهم، اليوم الاثنين، جراء اصطدام حافلة صغيرة كانت تقلهم بشاحنة لنقل الطماطم في جنوب إيطاليا ،وفق حصيلة جديدة. وأضافت المصادر ذاتها أن ضحايا هذا الحادث الناجم عن اصطدام قوي بين الحافلة الصغيرة والشاحنة، قضوا نحبهم عندما كانوا عائدين من العمل في ضيعات فلاحية . و في حادث مماثل ، قتل أربعة عمال فلاحيين أفارقة وأصيب أربعة آخرون بجروح بالغة الخطورة، اثر اصطدام سيارة كبيرة تقلهم مع شاحنة محملة بالطماطم، يوم السبت الماضي بالقرب من أسكولي ساتريانو في فودجا. و حسب تقارير إخبارية فقد وقع الحادثان في فودجا بإقليم بوليا (جنوب)، حيث يشتغل الآلاف من العمال الفلاحيين الأفارقة والبلغاريين والبولنديين والرومانيين، خلال موسم الصيف، في جني الطماطم. و في تصريح للصحافة ، في وقت سابق اليوم قال وزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو إن هذين الحادثين أظهرا "حاجة إلى مزيد من المراقبة " ، مضيفا أنه سيشرع "على الفور في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ، من ضمنها زيادة عدد المفتشين" الذين سيتولون مهمة التدقيق و رصد ظروف العمل بالقطاع الفلاحي. من جانبه، أشار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى أنه سيقوم غدا الثلاثاء بزيارة لبولونيا و فودجا ، حيث وقع اليوم حادثان مميتان ، من أجل تفقد أحوال المصابين و أسر الضحايا.



