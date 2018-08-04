وزير خارجية إيطاليا يبدأ زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام

أنسامد - 4 أغسطس /آب/ - يبدأ اليوم السبت إنزو موافيرو ميلانيزي، وزير خارجية إيطاليا زيارة رسمية إلى مصر تستغرق ثلاثة أيام، وهى الزيارة الثانية التي يقوم بها ميلانيزي إلى مصر، بعد مرافقته نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ماتيو سالفيني، في 18 يوليو الماضي، والذين التقيا فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي. ومن المقرر أن يلتقى "ميلانيزي" السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، غدا الأحد، وسيفتتح مستشفى العيادات الخارجية الجديد الإيطالي أمبرتو في العباسية، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في نهاية المحادثات مع شكري، وسيزور الكنيسة البطرسية التي تعرضت للهجوم في ديسمبر 2016 والتي راح ضحيتها 29 شخصًا، قبل أن يلتقي بطريرك الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني.



ومن المقرر أن يزور الوزير الإيطالي المتحف المصري في ميدان التحرير بمناسبة افتتاح معرض حول الآثار المستعادة من البعثات الأثرية الإيطالية، والذي تم إرجاعها مؤخرا من إيطاليا، وبعد غد الإثنين، سيزور المتحف المصري الكبير، ويجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.



في الصورة:وزير الخارجية الإيطالي في الجانب الأيسر من الصورة.



