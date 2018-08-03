الداخلية التونسية تعلن الكشف عن عنصرين إرهابيين

انسامد - 3 اغسطس / اب - أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة، تمكنت من الكشف عن عنصرين إرهابيين على ارتباط وثيق بإرهابي تونسي مقيم في ألمانيا، تم اعتقاله هناك إثر تورطه في التخطيط والإعداد لعملية إرهابية.



وأوضحت الوزارة في بيان لها في موقعها علي شبكة الانترنت أن التحقيق مع العنصر الاول بيّن أنه حاول الالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية في سوريا إلا أنه لم يتمكن من ذلك وبقي على تواصل بالعنصر المتواجد في ألمانيا.



وأضاف البيان أنه اتفق مع نظيره الألماني على أن يتولى كل منهما تنفيذ عملية إرهابية بصفة متوازية ببلدي إقامتهما تونس وألمانيا، وبقنبلتين يدويتي الصنع، إلا أنّ كشف الأمن التونسي له حال دون تنفيذ مخططه.



وذكر البيان أن الشخص الثاني في تونس، تولى التنسيق لتوفير وثائق سفر مزورة للعنصر الإرهابي الموجود في ألمانيا، لتسهيل فراره وتنقله في أوروبا بعد تنفيذه للعملية الإرهابية التي خطط لها.



