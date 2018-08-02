مظاهرات ليلية تطالب برحيل خامنئي

انسامد - 2 اغسطس / اب - تجددت المظاهرات ليلا في مدينة كرج بمحافظة ألبورز، ضد الغلاء والتضخم وارتفاع الأسعار وتدهور العملة المحلية، وسط هتافات ضد المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي وطالبوه بالرحيل.



هتف متظاهرون بشعارات استهدفت رأس النظام مثل "الشعب يشحت والمرشد يتصرف كإله" و "الموت للديكتاتور"، بينما أظهرت مقاطع أن قوات الأمن ألقت قنابل مسيلة للدموع ضد المحتجين.



كرروا شعار "اخرجوا من سوريا وفكروا بحالنا"، بالإضافة لشعار "لا غزة، لا لبنان، روحي فداء لإيران"، للتنديد بإنفاق النظام الإيراني أموال الشعب على التدخلات العسكرية ودعم الإرهاب والميليشيات في المنطقة.



وقام متظاهرون بإضرام النار في عدد من الدراجات النارية التابعة لقوات مكافحة الشغب في حي غوهر دشت. وقال ناشطون إن قوات الأمن قامت بإطلاق عيارات نارية في الهواء لتفريق التظاهرات التي شهدت حضورا نسائيا مكثفا.



