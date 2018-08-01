انسحاب القوات الإيرانيةمن مواقعهاقرب الحدود مع إسرائيل

انسامد - الاول من اغسطس / اب - أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، انسحاب القوات الإيرانية لمسافة 85 كيلومترا من مواقعها في الجنوب السوري قرب الحدود مع إسرائيل.



وصرح المسؤول الروسي عقب اختتام مفاوضات سوتشي بشأن سوريا، أنه تم سحب القوات الإيرانية من هذه المنطقة "لتجنب إزعاج القيادة الإسرائيلية"، التي بدأت اللجوء إلى القوة بصورة متزايدة عبر شن ضربات على مواقع إيرانية قرب الحدود.



وأوضح لافرينتييف أنه من المتوقع أن يجرى بعد ذلك في المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا وإسرائيل، إطلاق العمل الشامل لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.



ولفت إلى أن الجانب الروسي نسق هذه الخطة مع الطرف الإسرائيلي.



وتأتي هذه الخطوة استجابة جزئية لطلب إسرائيل منذ فترة طويلة، بضرورة أن تعمل الحكومة الروسية على ضمان انسحاب إيران بشكل كامل من سوريا.



والثلاثاء، قال سفير روسيا في تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، إن موسكو لا تستطيع إرغام القوات الإيرانية على مغادرة سوريا، لكنها لا تستطيع أيضا أن تمنع إسرائيل من توجيه ضربات جوية للقوات الإيرانية في سوريا.



