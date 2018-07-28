إحالة أوراق 75متهما للمفتي في قضية فض رابعة

أنسامد - 28 يوليو/تموز/ - قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد ، بإحالة أوراق 75 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، في قضية فض رابعة وتحديد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم في محاكمة 739 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية - يتصدرهم عدد من العناصر الموالية لهم - في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.



وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، ، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي ، ووجدي غنيم، إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، ، وطارق الزمر وآخرين.



وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في القضية، أنهم خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل .



