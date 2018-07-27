وزير خارجية تونس في زيارة لواشنطن

انسامد - 27 يوليو / تموز - أجرى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أمس / الخميس / سلسلة لقاءات مع عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين لبحث سبل الارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي، ولتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وقالت وزارة الخارجيةالتونسية في بيان لها إن هذه اللقاءات شملت كلا من رئيس لجنة الشراكة من أجل الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري "بيتر روسكام" ونائبه الديمقراطي "ديفيد برايس" ، إضافة إلى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية-الأمريكية النائب الجمهوري "ديفيد شويكرت" وعضو لجنتي مجلس الشيوخ الأمريكي الخاصة بالاعتمادات المالية والعلاقات الخارجية السيناتور الديمقراطي "كريستوفر كونز".



وعقد الجهيناوي أيضا جلسة عمل مع كل من رئيسي لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الجمهوري "بوب كوركر" والسيناتور الديمقراطي "بوب مينينديز"، كما التقى رئيس اللجنة الفرعية للاعتمادات المالية بمجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري "هال روجرز".



وأكد الوزير خلال هذه اللقاءات على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين ومتانتها، منوها بدعم الكونجرس الأمريكي المتواصل لتونس.



من جهتهم نوه أعضاء الكونجرس الأمريكي بتميز تجربة تونس الديمقراطية، وبالجهود التي تبذلها الحكومة التونسية في مجال الحرب على الإرهاب، مؤكدين التزامهم بمواصلة دعمها.



وفي جلسة عمل عقدها مع نائبي رئيس الشركة العالمية الأمريكية للطيران "بيونج" " بوب سيمونز" و"جيفرسون هوفجارد"، استعرض وزير الخارجية الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شرعت الحكومة في تنفيذها والحوافز والتشجيعات الواردة في مجلة الاستثمار الجديدة والهادفة جميعها إلى تحسين مناخ الاعمال والاستثمار. يذكر أن الجهيناوي يقوم بزيارة رسمية إلى واشنطن من 25 إلى 28 يوليو الجاري بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.



