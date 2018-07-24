الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط مقاتلة سورية في اجواء الجولان

انسامد - 24 يوليو / تموز - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إسقاط طائرة مقاتلة سورية من نوع (سوخوي) بعد أن دخلت أجواء الجولان السوري المحتل.



ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الجيش الإسرائيلي قوله إن مقاتلة سورية دخلت إلى مسافة 2 كيلو متر داخل "الأجواء الإسرائيلية"، وأنه تم إسقاطها بواسطة صاروخي بارتريوت أطلقا نحوها.



وأضاف جيش الاحتلال أنه رفع جاهزيته ورصده للأوضاع في الجانب السوري في ضوء تصاعد العمليات العسكرية وزيادة النشاط الجوي السوري منذ ساعات الصباح الباكر، مدعيا أنه سيواصل العمل ضد أي خروقات لاتفاقية فك الاشتباط بين سوريا وإسرائيل الموقعة عام 1974.



من جانبه، قال مصدر عسكري سوري إن إسرئيل استهدفت إحدى الطائرات الحربية السورية في وادي اليروموك فوق الأجواء السورية، دون أن يعلن صراحة إنها سقطت.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية /سانا/ عن المصدر إن إسرائيل تؤكد "تبنيها للمجاميع الإرهابية المسلحة"، وتستهدف "إحدى طائراتنا الحربية التي تدك تجمعاتهم في منطقة صيدا على أطراف وادي اليرموك في الأجواء السورية".

