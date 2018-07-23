ترامب يهدد روحاني بعواقب لم يواجهها إلا قلة عبر التاريخ

انسامد - 23 يوليو / تموز - هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في تغريدة له عبر تويتر، الرئيس الإيراني حسن روحاني قائلا: "إياك أن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا ستواجه عواقب لم يواجهها سوى قلة عبر التاريخ".



وأضاف ترامب لروحاني: "لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت. احترسوا!".



وأكد ترامب عبر تويتر: "لن نقبل بأي تهديد للولايات المتحدة مجددا".



وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أعلن ، الاثنين، أن واشنطن "ليست خائفة" من أن تفرض عقوبات تستهدف النظام الإيراني على أعلى مستوى، في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية في إيران، معتبرا أن هذا النظام هو "كابوس على الشعب الإيراني".



