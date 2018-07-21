الإتحاد البرلماني العربي: توحيد الصفوف للدفاع عن القدس

أنسامد - 21 يوليو/تموز/ - طالب رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النائب سعد الجمال، بتوحيد صفوف الأمة العربية لاستعادة قوتها ومكانتها وأمجادها بهدف التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية وخاصة القدس الشريف، وتكامل عمل كافة المنظمات والبرلمانات العربية للدفاع عنها، والتحرك على الصعيد الدولي والإقليمي مع كافة البرلمانات الدولية ومناشدة كافة الدول بعدم نقل سفاراتها إلى القدس .



جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمال نيابة عن مجلس النواب المصري خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي يستضيفها مجلس النواب اليوم /السبت/ ضمن الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي .



وقال الجمال :" نثمن عاليًا دور البرلمان العربي وما وضعه من خطة شاملة للدفاع عن القضية الفلسطينية عامةً وعن القدس خاصةً من خلال التحرك الدولي والإقليمي لكافة البرلمانات الأوروبية واللاتينية وغيرها ومناشدة كافة الدول بعدم نقل سفاراتها إلى القدس والإشادة بدور الدول التي رفضت نقل سفاراتها وتشجيعهم جميعًا على مناصرة القضية الفلسطينية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم قرار الأمم المتحدة بشأن القدس".



وأضاف الجمال :"علينا نحن وكافة البرلمانات العربية أن نساهم بقوة وندعم هذه الخطة في إطار تكامل عمل كافة المنظمات والبرلمانات العربية في هذا الشأن".



