يونكر يؤكد لكونته الحاجة الى سياسة مستقرة لمعالجة الهجرة

انسامد 20 يوليو/ تموز " طالبت ايطاليا، والحق معها، منذ زمن باجراء تنسيق اقليمي خاص بتدفقات الهجرة".. والاحداث التي وقعت في نهاية الاسبوع اثبتت تواجد نوع من التضامن من قبل بعض البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ( فرنسا، المانيا، مالطا، اسبانيا، البرتغال وايرلندا) الذين اعربوا عن استعداد بلادهم لاستقبال جزء من المهاجرين الذين وصلوا الى ميناء بوتساللو في جزيرة صقلية... ومع ذلك لاتمثل هذه الحلول الظرفية اسلوبا قابلا للاستمرار." هذا ما قاله رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر Jean Claude Juncker اجابة على رسالة بعثها له رئيس الحكومة الايطالية، جوزيبه كونته Giuseppe Conte . واضاف ان المفوضية مستعدة للاضطلاع بكامل دورها التنسيقي لخلية الازمة التي اقترحها رئيس الوزراء الايطالي في رسالته. موضحا ان خلية الازمة يجب ان تكون مرحلة من مراحل سياسة مستقرة لمعالجة ظاهرة الهجرة. واختتم يونكر قائلا لايجب ان ننسى ان المفوضية الاوروبية لاتملك صلاحية تحديد الاماكن والموانىء الامنة لكي تستخدم لرسو المهاجرين بعد عمليات البحث والانقاذ في البحر.



