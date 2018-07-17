Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
الصواريخ والتجارة والمونديال في قمة ترامب وبوتن
    انسامد -17 يوليو / تموز - بدأت اعمال القمة الامريكية الروسية في هلسنكي والتي يترقبها العالم بتهنئة الرئيس الامريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين على بطولة كأس العالم التي انتهت الأحد، واعتبرها بطولة رائعة، مشيدا بنجاحها. وقال ترامب إن محادثاته مع بوتن ستتناول "كل شيء بدءا من التجارة ومرورا بالشؤون العسكرية والصواريخ (وانتهاء) بالصين. سنتحدث قليلا عن الصين وصديقنا المشترك الرئيس شي (جين بينغ)".

    ويجري الرئيس الأميركي أول قمة له مع بوتن منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير 2017، ودافع ترامب منذ حملته الانتخابية عن التقارب مع موسكو.

    وحث المنتقدون والمستشارون ترامب على أن يستغل هذه القمة لتكثيف الضغط على بوتن، فيما يتعلق بمزاعم التدخل في الانتخابات وغيرها من الأنشطة "الخبيثة" من جانب روسيا.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إشتباكات بين شباب والشرطة في فرنسا بعد مقتل شخص مطلوب

    ألبوم الصور