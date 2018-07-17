الصواريخ والتجارة والمونديال في قمة ترامب وبوتن

انسامد -17 يوليو / تموز - بدأت اعمال القمة الامريكية الروسية في هلسنكي والتي يترقبها العالم بتهنئة الرئيس الامريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين على بطولة كأس العالم التي انتهت الأحد، واعتبرها بطولة رائعة، مشيدا بنجاحها. وقال ترامب إن محادثاته مع بوتن ستتناول "كل شيء بدءا من التجارة ومرورا بالشؤون العسكرية والصواريخ (وانتهاء) بالصين. سنتحدث قليلا عن الصين وصديقنا المشترك الرئيس شي (جين بينغ)".



ويجري الرئيس الأميركي أول قمة له مع بوتن منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير 2017، ودافع ترامب منذ حملته الانتخابية عن التقارب مع موسكو.



وحث المنتقدون والمستشارون ترامب على أن يستغل هذه القمة لتكثيف الضغط على بوتن، فيما يتعلق بمزاعم التدخل في الانتخابات وغيرها من الأنشطة "الخبيثة" من جانب روسيا.



