فرنسا تهزم كرواتيا وتتوج بكأس العالم للمرة الثانية

أنسامد - 16 يوليو/ تموز - توج المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقبه العالمي الثاني إثر فوزه على المنتخب الكرواتي 4 / 2 في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وألحق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان ورفاقه هزيمة قاسية بالكتيبة الكرواتية على استاد "لوجنيكي" الشهير في العاصمة الروسية موسكو، ليتوج الديوك بلقبهم العالمي الثاني بعد عقدين من الفوز باللقب الأول في 1998 بفرنسا.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الفرنسي 2 / 1 بعد أداء مثير من الفريقين.



ودفع المنتخب الكرواتي ثمن أخطاء لاعبيه داخل منطقة الجزاء، حيث جاء الهدف الأول للمنتخب الفرنسي من النيران الصديقة إثر ضربة حرة لعبها الفرنسي أنطوان جريزمان، وحاول المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش إبعادها ولكنه حولها إلى داخل مرمى فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة 18.



وتعادل إيفان بيرسيتش للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 28 لكن أنطوان جريزمان منح المنتخب الفرنسي التقدم في الدقيقة 38 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.



وفي الشوط الثاني، باغت المنتخب الفرنسي منافسه بهدفين متتاليين سجلهما بول بوجبا وكيليان مبابي في الدقيقتين 59 و65 ليكون الهدف الأول لبوغبا والرابع لمبابي في هذه البطولة.



ورد ماريو ماندزوكيتش بالهدف الثاني للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 69 ليكون هدفه الثالث في المونديال الحالي.



ودخلت المباراة النهائية التاريخ، كونها الثانية من ناحية "الأعلى تسجيلا" في تاريخ المباريات النهائية، بعد نهائي مونديال 1958، الذي شهد 7 أهداف، وانتصرت فيه البرازيل على السويد بنتيجة 5-2.



وعادلت فرنسا رقم الأرجنتين، بتحقيقها اللقب الثاني في التاريخ، كما أصبح المدرب ديدييه ديشامب الثالث تاريخيا الذي حمل الكأس كلاعب ومدرب، بعد البرازيلي ماريو زاغالو والألماني فرانز بيكنباور.



