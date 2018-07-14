ليبيا:المؤسسة الوطنية للنفط تعلن إقتحام حقل الشرارة

أنسامد - 14 يوليو/ تموز/ - أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أنه قد تم اقتحام المحطة رقم 186 التابعة لحقل الشرارة صباح اليوم الموافق 14 يوليو 2018، في تمام الساعة 06:30، من قبل مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية. وتؤكد المؤسسة اختطاف أربعة موظفين من قبل المهاجمين ولكن تم إطلاق سراح اثنين منهم. وفقا لبيان للمؤسسة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ويراقب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التطورات عن كثب مع إدارة شركة أكاكوس. وأصدرت تعليمات إلى رئيس لجنة إدارة الشركة ومدير عام العمليات للتواجد في الموقع. وتتواصل المؤسسة مع السلطات المختصة في الوقت الحالي لحل هذه المشكلة وضمان سلامة الموظفين. وتجدر الإشارة إلى أن شركة أكاكوس هي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط، ومجوعة شركات توتال وريبسول وشتات أويل و "أو. أم.



في". وكإجراء احترازي، تم اغلاق آبار النفط في المناطق المجاورة وإجلاء جميع العمال الآخرين. ومن المتوقع أن تبلغ خسائر الإنتاج 160 ألف برميل في اليوم.



