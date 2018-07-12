الرئيس الفلسطيني يصل غدا إلى موسكو

انسامد - 12 يوليو / تموز - يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا إلى موسكو في زيارة عمل رسمية يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وقال سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم /الخميس/، "إن سلسلة لقاءات سيجريها الرئيس أبرزها اجتماعه مع نظيره الروسي حول المستجدات السياسية في فلسطين والمنطقة وخاصة الألية الجديدة لعملية السلام وانتهاكات الاحتلال في الاستيطان وحصار غزة ومصادرة الأموال الفلسطينية.



وأشار نوفل إلى أهمية هذا اللقاء خاصة انه يأتي قبيل اجتماع قمة ثنائي بين روسيا والولايات المتحدة، موضحا أن ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيطرح خلال الاجتماع.



ولفت نوفل إلى أن الرئيس محمود عباس سيحضر المباراة النهائية لكأس العالم خلال زيارته إلى جانب عدد كبير من الرؤساء والقادة المدعوين لحضور هذا الحدث الرياضي الكبير.



