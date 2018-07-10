انباء عن احتدام التوتر بين وزيرة الدفاع ووزير الداخلية بسبب الهجرة

محمود الدليمي انسامد 10 يوليو/ تموز/ مواجهة حادة بين اطراف الحكومة الائتلافية الايطالية (حزب الرابطة وحركة 5 نجوم) بسبب اغاثة سفينة خاصة تحمل العلم الايطالي لبعض المهاجرين في المياه الليبية. السفينة الخاصة هي "فون ثالاسا Von Thalassa " وهي عبارة عن قاطرة تعمل لصالح المنصات البحرية النفطية، التي تدخلت مساء يوم امس، قبل خفر السواحل الليبي، لاغاثة ما يقارب الستين مهاجرا. وبهذا الصدد ذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية الايطالية ان الوزير ماتيو سالفيني قرر عدم منح سفينة ثالاس رخصة الاقتراب من الموانىء الايطالية. سفينة ثالاس تركت المهاجرين لاحقا، حسب البيان، على متن سفينة خفر السواحل الايطالية "ديتشوتي Diciotti " التي كانت تتواجد في موقع ابعد قياسا الى سفن خفر السواحل الليبية التي كانت تهم بالتدخل لانقاذ المهاجرين. ورغم ذلك، اضاف البيان، لن يتغير موقف وزير الداخلية الذي قال لرئيس الحكومة الايطالية جوزيبه كونته، ونائبه دي مايو وبالتالي لوزير المرافق العامة، تونينيللي، ان "المسالة سياسية"، مضيفا ان خفر السواحل الايطالي لايستطيع ان يحل محل نظيره الليبي، لاسيما بعد تدخل الزملاء الافريقيين.



وتعليقا على الحادث برر خفر السواحل الايطالي تدخله باستلام نداء اغاثة من قبل قبطان السفينة فون ثالاسا قال فيه ان وضع طاقم السفينة، وكلهم يحملون الجنسية الايطالية، في خطر، مضيفا ان بعض المهاجرين اثاروا الشغب على متن سفينة ثالاس بعد وصول زورق خفر السواحل الليبي الى منطقة الانقاذ. ومن جهة اخرى قال وزير المرافق العامة دانيلو تونينيللي في تغريدة على تويتر:" فخور بخفر السواحل الايطالي الذي اقلّ 60 مهاجرا اثار بعضهم الشغب وعرّض طاقم ثالاسو للخطر، على متن سفينته ديشوتي، مطالبا بفتح تحقيق لتحديد هوية مثيري الشغب. وبهذا الصدد قال سالفيني اذا كان هناك من قام باعمال منافية للقانون فانه حالما تطأ اقدامه التراب الايطالي سينتهي به الامر في السجن وليس في مراكز الاستقبال. واوضح ان مسافنة المهاجرين على متن سفينة خفر السواحل الايطالي جاء بترخيص من قبل القيادة العامة لقبطانية الميناء، دون ان يذكر اسم ميناء الاستقبال. في هذه الاثناء دعا رئيس الوزراء الايطالي جوزيبه كونته، لعقد اجتماع حول الهجرة بقصر كيجي، مقر الحكومة الايطالية، وبحضور الوزراء ماتيو سالفيني، داخلية، واليزابيتا ترينتا، دفاع، وبالتالي اينزو موافيرو ميلانيزي وزير الخارجية.



ونفت مصادر قريبة من وزارة الدفاع، وجود توتر بين الوزيرة اليزابيتا ترينتا ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، مشددة على توافق وتماسك اعضاء الحكومة ومضيهم قدما في اتجاه واحد.