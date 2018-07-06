السويد تدعو إسرائيل لرفع الحصار عن غزة
وفتح المعابر الحدودية وتأمين وصول المساعدات الطبية والغذائية
تشديد اجراءات الاقامة الانسانية باستثناء الحوامل والاطفال
الاقامة تقتصر على الفارين من الحروب وترفض في كافة الحالات الاخرى
وزراء خارجية الدول الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني
يعقدون اليوم اجتماعا بفيينا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إشتباكات بين شباب والشرطة في فرنسا بعد مقتل شخص مطلوب
إزدياد أعداد الذئاب في فرنسا بشكل عام وخاصة في الجنوب
مركز احتجاز للمهاجرين بجنوب اسبانيا
الحملات الانتخابية في تركيا
صور مشجعين في مونديال روسيا
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس