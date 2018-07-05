محكمة التمييز تقضي بمصادرة اموال الرابطة اينما وجدت

انسامد 5 يوليو/ تموز قضت محكمة التمييز الايطالية بمصادرة اموال الرابطة (رابطة الشمال سابقا) اينما تواجدت ولغاية مبلغ قدره 49 مليون يورو، وذلك على خلفية اجراءات مالية غير نظامية خاصة بسوء استخدام الاموال العامة.



ويتعلق الامر بالتمويل الحكومي للاحزاب حيث قامت رابطة الشمال سابقا بصرف تلك الاموال بطريقة غير قانونية. ونتيجة لذلك سبق للقضاء وان ادان الامين العام السابق لرابطة الشمال، اومبيرتو بوسي بالسجن لمدة سنتين وثلاثة اشهر، ولنجله رينز بوسي بالسجن لمدة سنة وستة اشهر ولامين خزينة الرابطة فرانتشيسكو بيلسيتو لمدة اربع سنوات وعشرة اشهر. واثارت الادانة الاخيرة من قبل محكمة التمييز، وهي آخر مراحل القضاء، ردود فعل عنيفة من قبل الامين العام الحالي للرابطة، ماتيو سالفيني، الذي قال ان قرار المحكمة مسيس ويروم الى ازاحة الرابطة، اكبر حزب في ايطاليا، من الميدان السياسي الايطالي.



كما طالب سالفيني بمقابلة رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريللا، المتواجد حاليا في ايستونيا، والذي يترأس في ذات الوقت، مجلس القضاء العالي، واصفا قرار محكمة التمييز بالهجوم الخطير على الديمقراطية.



ومن جانبه، اعتبر مجلس القضاء العالي رد فعل سالفيني الشديد اللهجة بانه غير مقبول مضيفا ان القضاة لايتخذون تدابير تشكل هجوما على الديمقراطية او على الدستور، مشددا على انهم (القضاة) لايسعون الى تحقيق اهداف سياسية، كما ان المطالبة بلقاء رئيس الجمهوررية تخرج عن محيط الدستور.



يذكر ان الادانة الاخيرة تهم الفترة التي كان فيها اومبيرتو بوسي الامين العام لرابطة الشمال.



