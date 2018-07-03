رحلات الموت تتكرر.. 63 مفقوداً قبالة سواحل ليبيا

انسامد - 3 يوليو / تموز - اعلنت البحرية الليبية فجر الثلاثاء إنقاذ 41 مهاجراً غير شرعي، واعتبار 63 آخرين في عداد المفقودين إثر غرق زورق مطاطي كان يقلهم قبالة السواحل الليبية الأحد.



وتقول وكالة انباء الشرق الاوسط ان سفينة تابعة للبحرية الليبية كانت قد رست في طرابلس أمس ، وعلى متنها 235 مهاجرا تم إنقاذهم في عمليتين منفصلتين في المنطقة نفسها، ومن بين الناجين 54 طفلا و29 امرأة. ومع حادثة الغرق الجديدة يرتفع إلى 170 عدد المهاجرين الذين فقدوا في البحر المتوسط بين الجمعة والأحد.



والجمعة تم انتشال جثث ثلاثة أطفال واعتبر حوالي مئة مهاجر في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم، في حادث لم ينج منه سوى 16 مهاجرا جميعهم من الشبان.



وتشكّل ليبيا وجهة ومعبراً لآلاف المهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى السواحل الأوروبية.



ويلاقي مئات من المهاجرين غير الشرعيين حتفهم سنويا عند محاولة عبور البحر المتوسط في ظروف محفوفة بالمخاطر، انطلاقا من السواحل الليبية، مستغلين في ذلك عدم الاستقرار السياسي في ليبيا.



وترى ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 وتعاني انعدام الأمن وأزمة اقتصادية، أن أوروبا تخلت عنها وأنها تواجه منفردة تدفق المهاجرين العابرين أراضيها