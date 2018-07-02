وصول مدير عام المنظمة الدولية للهجرة إلى القاهرة

انسامد - 2 يوليو / تموز - وصل إلى القاهرة اليوم السفير "ويليام ليسى سوينغ" مدير عام المنظمة الدولية للهجرة قادما من جنيف فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام فى إطار جولة بالمنطقة تقوده إلى تونس لبحث مواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية ..



صرحت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال " سوينغ " بصالة كبار الزوار : سيلتقى مدير عام المنظمة الدولية للهجرة خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لبحث مستقبل التعاون بين مصر والمنظمة الدولية والتنسيق لتحسين إدارة الهجرة للخارج ، والحد من الهجرة غير الشرعية، وبناء قدرات الشباب المصرى، وتحسين ظروف العمل للحد من محاولات الهجرة غير الشرعية ..



