ليبيا: إنقاذ 115 مهاجرًا غير شرعي شمال صرمان

انسامد - 2 يوليو - تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل الليبي، الأحد، من إنقاذ 115 مهاجرًا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي شمال صرمان.



وقال مكتب الاعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية في بيان عبر صفحته علي موقع "فيس بوك": "خرجت دورية لحرس السواحل القطاع الغربي (الزورق تليل) ليلة الأحد 30 يونيو 2018م، وتمكنت من إنقاذ عدد (115) مهاجر غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي".



وأضاف البيان أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، مشيرا إلي أنه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة مصفاة الزاوية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - إيواء النصر.



