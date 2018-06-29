الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة

انسامد - 29 يونيو / حزيران - أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن زعماء الاتحاد الأوروبي توصلوا الى اتفاق بشأن الهجرة بعد محادثات شاقة استمرت طوال ليل الخميس إلى الجمعة في بروكسل، وذلك بعد أن صعدت ايطاليا الضغط على شركائها الأوروبيين من خلال تعطيل تبني توصيات القسم الأول من قمة أوروبية متوترة ببروكسل.



وكتب توسك في صفحته على موقع تويتر "لقد وافق زعماء الاتحاد الأوروبي الـ 28 على نتائج القمة بما في ذلك ما يتعلق بالهجرة".



وأشاد رئيس وزراء إيطاليا جوريبي كونتي بالاتفاق مؤكدا أن بلاده "لم تعد بمفردها".



وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها علي شبكة الانترنت إن من بين أهم النقاط التي اتفق عليها القادة الأوروبيون إمكانية إنشاء منصات وصول في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، وإنشاء مراكز استقبال على أراضي الاتحاد الأوروبي استنادا فقط على مبدأ التطوع.



من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بالاتفاق الذي توصلت إليه الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليل الخميس بشأن ملف الهجرة.



وقال ماكرون في ختام قمة ببروكسل إن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة يوضح ترجيح "التعاون الأوروبي" على المصالح القومية.



ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفاق الاتحاد الأوروبي على نص مشترك بشأن الهجرة خلال قمة اليوم الجمعة بأنه ايجابي لكنها أقرت باستمرار وجود خلافات بين الدول الأعضاء.



