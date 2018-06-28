الأمير وليام يزور المسجد الأقصى

انسامد - 28 يونيو / حزيران - زار الأمير البريطاني وليام دوق كامبريدج، صباح اليوم /الخميس/، المسجد الأقصى حيث تجول في باحاته برفقة وفد من الأوقاف الاسلامية.



واطلع الأمير وليام على واقع الحال في المسجد الاقصى المبارك في ظل الاجراءات الاحتلالية بحق المقدسات الاسلامية بالمدينة.



واستمع الامير البريطاني إلى شرح مفصل عما تعانيه المدينة والمقدسات الاسلامية من اجراءات واغلاقات متواصلة الى جانب الاقتحامات اليومية التي ينفذها المتطرفون اليهود بحراسة قوات الاحتلال في الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال الالاف من الفلسطينيين من الوصول الى المسجد الاقصى.



وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد اقتحمت باحات المسجد الاقصى منذ ساعات الصباح الباكر بحجة العمل على توفير الامن لزيارة ولي العهد البريطاني حيث شددت قوات الاحتلال اجراءاتها بحق المواطنين منذ ساعات الصباح.



وكان الأمير وليام قد زار مدينة رام الله أمس والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس .



