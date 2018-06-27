القوات اليمنية تبدأ هجوما على مواقع الحوثيين جنوبي الحديدة

انسامد - 27 يونيو / حزيران - بدأت المقاومة اليمنية المشتركة هجوما عسكريا على مواقع الحوثيين في بعض مناطق مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم الأربعاء أن العملية العسكرية تهدف إلى تمشيط وتأمين الطريق الساحلي الذي يعد خط إمداد القوات المشتركة والتحالف العربي إلى مدينة الحديدة.مشيرة إلى أن ألوية العمالقة شنت هجوما على مواقع الحوثيين وتقوم بعمليات تمشيط في منطقة الفازة.



وقتل 45 من ميليشيات الحوثي أمس في مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة وغارات للتحالف العربي في محافظة الحديدة.



كان التحالف العربي قد أعلن ، في وقت سابق ، انطلاق عملية عسكرية وإنسانية لتحرير ميناء الحديدة غربي اليمن.



