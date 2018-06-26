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اتفاق ليبي-إيطالي على وضع صيغة شاملة ضدالهجرة غير الشرعية
    انسامد - 26 يونيو /حزيران - التقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج ، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الذي يزور ليبيا حاليا ، حيث بحثا سبل تطوير التعاون في مجالات متعددة من بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر، واتفقا على وضع صيغة شاملة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تأخذ في الاعتبار أبعادها المختلفة الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

    وذكر مكتب الإعلامي للسراج ، في بيان أورده موقع بوابة الوسط الليبية ، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على إعطاء أهمية كبرى لتأمين الحدود الجنوبية عبر برامج لتدريب القوات الليبية والاهتمام بالتنمية المكانية.

    وأكد السراج العلاقات المميزة التى تربط ليبيا وإيطاليا ، مشيرا إلى الجهود الجهود الإيطالية فى مساعدة ليبيا على تخطي الأزمة الراهنة.

    من جانبه ، جدد سالفيني دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني واستراتيجية العلاقة بين إيطاليا وليبيا ، مؤكدا استعداد بلاده لتلبية كل ما يطلب منها لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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