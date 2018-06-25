ليبيا ترفض إقامة معسكرات للمهاجرين على أراضيها

انسامد - 25 يونيو / حزيران - اكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق في مؤتمر صحفي مشترك مع مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني رفض ليبيا القاطع لإقامة معسكرات للمهاجرين على أراضيها كماالتقى عبد السلام عاشور وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مع سالفيني.



وأفاد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، على حسابه بموقع تويتر، أن نائب رئيس الوزراء في لقاء مع نظيره الوزير عبدالسلام عاشور، أكد أن ليبيا وإيطاليا تقعان وجه لوجه، مضيفا أنه لا أحد أكثر من إيطاليا مهتم باستقرار وبتنمية ليبيا، زيارتي هذه إلى طرابلس، بصفتي نائباً لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، تريد أن تكون تأكيداً لهذا الواقع.



