ليبيا:إنقاذ 97 مهاجرًا غير شرعي شمال زليتن

انسامد - 25 يونيو / حزيران - أعلنت القوات البحرية الليبية، الأحد، إنقاذ 97 مهاجرًا غير شرعي من أربع جنسيات أفريقية (أرتيريا، إثيوبيا، غامبيا، نيجيريا) شمال منطقة زليتن.



وأشار مكتب الإعلام والثقافة البحرية للقوات البحرية الليبية في بيان له عبر صفحته علي موقع "فيس بوك" إلى أن دورية لحرس السواحل قطاع طرابلس (زورق رأس جدير) أنقذت الأحد 97 مهاجرًا غير شرعي، من بينهم 26 طفلاً، و22 امرأة، كانوا على متن قارب مطاطي شمال منطقة زليتن.



وأضاف البيان أن المهاجرين جرى نقلهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء طريق السكة .



