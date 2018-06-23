ليبيا: فايز السراج يتلقي اتصالا هاتفيا من جوزيبي كونتي

انسامد - 23 يونيو / حزيران - تلقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي، تناول آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية وسبل تطوير وتنمية التعاون بين البلدين.



وأشار بيان المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي جدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولمسار التوافق في ليبيا. ومن جانبه أكد السراج على العلاقات المميزة بين البلدين، منوهاً بما تبذله إيطاليا من جهود لتتخطي ليبيا الأزمة الراهنة.



وبحث الجانبان خلال المكالمة عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وموضوع الهجرة غير الشرعية، حيث اتفقا على أهمية إيجاد حلول شاملة للمشكلة تأخذ في الاعتبار أبعادها الأمنية والاقتصادية والإنسانية.



