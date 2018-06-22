حرب كلامية جديدة بين ايطاليا وفرنسا حول الهجرة

انسامد 22 يونيو/ حزيران عاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون Emmanuel Macron من جديد للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات التي وجهت اليه بالتقاعس في استقبال المهاجرين ووصف من ينتقد سياسة بلاده بالشعبويين الذين ينتشرون كالجذام ويتكاثرون في كل في كل مكان تقريبا في اوروبا، حتى في بلدان كنا نعتقد انه يستحيل رؤية هذا الوباء فيه مجددا...جيراننا الاصدقاء يوجهون اسوأ الاستفزازات الينا ولا احد يشجبهم. جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي بمناسبة مداخلته في مدينة كامبر ( حيث اجتمع مع الممثلين المحلين لحزبه) ملمحا فيها حسب قول صحيفة لوفيغارو الفرنسية الى ايطاليا التي ترفض استقبال المهاجرين في موانئها.



وردا على من يتهمه بالتقاعس في استقبال المهاجرين، طلب ماكرون من منهم ان يتطلعوا الى ما يحدث في اماكن اخرى، حيث تتم خيانة مبادىء اللجوء ويقومون باسوأ الاستفزازات الانسانية...هذا هو ما يجب ان ندينه ونحاربه، شدد ماكرون.



رد الفعل الايطالي جاء على لسان رئيس اقليم ليغوريا، جوفاني توتي Giovanni Toti ، عن حزب "فورتسا ايتاليا" قائلا ان تصريحاته لم تكن متسقة والتعابير التي استخدمها لاتليق برئيس الجمهورية الفرنسية...والحديث عن الجذام والشعبويين ليست لغة الاليزيه التي يتعين عليها ان تعبر عن ثقافة ديمقراطية اخرى، مضيفا عندما تحملت ايطاليا مسؤولية المهاجرين على اكتافها وعلى حساباتها العامة كانوا يخاطبوننا بتعابير لطيفة، وفي ذات الوقت كانوا يراعون مصالحهم الخاصة باغلاق الحدود في باردونيكيا وفينتيميليا ومعبر البرينيرو، ولكن عندما طالبت ايطاليا الاخرين بتقاسم اعباء الهجرة، اصبحنا فجأة قذرين وقبيحين وسيئين.



