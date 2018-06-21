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حفتر یطلق عملیة "الاجتیاح المقدس"
لاستعادة موانئ "الھلال النفطي"
    أنسامد - 21 يونيو/حزيران -أعلن الجیش الوطني اللیبي بقیادة المشیر خلیفة حفتر، منذ قلیل، إطلاق عملیة عسكریة باسم "الاجتیاح المقدس" لاستعادة موانئ في منطقة الھلال النفطين من القوات التابعة للآمر السابق لحرس المنشآت النفطية فرع الوسطى إبراهيم الجضران.

    وذكر بيان للمتحدث الرسمس للقوات املسلحة العربية الليبية على سفحته الرسمية على فيسبوك "قواتنا المسلحة تسيطر على منطقة رأس الانوف بالكامل وتتقدم نحو السدرة وتكبد العدو خسائر كبيرة في الارواح والعتاد وتغنم آليات واسلحة وذخائر بكميات كبيرة" وأضاف البيان أن "القوات المسلحة تسيطر على ميناء السدرة وتطارد العدو باتجاه الغرب".

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