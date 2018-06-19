إنقاذ 115 مهاجرًا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

انسامد - 19 يونيو / حزيران - أعلنت القوات البحرية الليبية، الإثنين، إنقاذ 115 مهاجرًا غير شرعي وانتشال 5 جثت قبالة سواحل ليبيا.



وقال مكتب إعلام القوات البحرية الليبية في بيان عبر صفحته علي موقع فيس بوك إن دورية تابعة لقطاع طرابلس أنقذت /الاثنين/ 115 مهاجرًا غير شرعي من بينهم طفلان اثنان و22 امرأة، وانتشلت 5 جثت، من بينهم امرأتان، كانوا على متن قارب مطاطي شمال منطقة مليتة، لافتا إلى أنّ المهاجرين غير الشرعيين من جنسات أفريقية مختلفة.



وأضاف البيان أن المهاجرين كانوا في حالة سيئة نتيجة ارتفاع الموج على قاربهم، ما أدى إلى تمزق جزء من جدار القارب وتسرب المياه إليه وسقوط بعض المهاجرين غير الشرعيين في البحر.



وأوضح البيان أن المهاجرين تم نقلهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، جرى تسليمهم إلى مركز إيواء طريق السكة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.



