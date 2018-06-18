ماكرون يبحث مع السراج تنظيم انتخابات في ليبيا ومكافحة الهجرة

انسامد - 18 يونيو / حزيران - أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، اتصالا هاتفيا برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لبحث الملفات الخاصة بالانتخابات والأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا ومكافحة الهجرة غيرالشرعية.



وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أنه بعد المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عٌقد في باريس في 29 مايو الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة، ناقش الجانبان- خلال الاتصال - الوضع الأمني والسياسي في ليبيا.



وقالت وسائل اعلام فرنسية إن ماكرون جدد دعمه للسلطات الليبية وخاصة لجهود رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لتنظيم انتخابات بنهاية العام الجاري وفق الإطار الجماعي الذي حددته بباريس واعتمدته الأمم المتحدة في مطلع يونيو الجاري.



وأضافت الرئاسة، أن ماكرون والسراج بحثا سبل السيطرة على تدفقات الهجرة بين ليبيا وأوروبا، وقررا امتدادا لزيارة رئيس الحكومة الإيطالية إلى باريس في 15 يونيو الجاري، تعزيز التعاون الثنائي لإحكام السيطرة على تدفقات الهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية العاملة في الاتجار في البشر بفاعلية أكبر.



