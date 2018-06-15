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فرنسا تدين الهجوم علي منطقة الهلال النفطي في ليبيا
وتؤكد أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي الحل للأزمة
    انسامد - 15 يونيو / حزيران - أعربت فرنسا عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي شنته /الخميس/ عناصر متطرفة في منطقة الهلال النفطي بليبيا ضد المنشآت النفطية بسيدرا ورأس لانوف والقوات المدافعة عنها.

    وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول في بيان لها إن الموارد النفطية الليبية هي ملك للشعب الليبي ويجب أن تظل تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط وأن يستفيد منها كل الليبيين.

    وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن بلادها تصر علي التوصل إلي حل سياسي دائم في ليبيا عبر تنظيم انتخابات محلية ورئاسية وتشريعية تم الاتفاق على جدولها الزمني خلال مؤتمر باريس الذي عُقد في 29 مايو بحضور المجتمع الدولي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن من سيعرقلون هذه العملية سيخضعون للمحاسبة.

    كما أكدت دعم بلادها الكامل لوساطة المبعوت الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أجل التوصل سريعا إلى حل شامل في ليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد كل مؤسسات البلاد تحت قيادة سلطة مدنية.

    في الصورة: صورة أرشيفية لحريق في حقل كبير للبترول في سيدرا.

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