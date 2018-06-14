قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني انتصار للحق والقانون الدولي (المجلس الوطني الفلسطيني)

انسامد/ومع/ 14 يونيو/ حزيران اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، انتصارا للحق والقانون الدولي. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر، اليوم الخميس، عن رئيسه سليم الزعنون، من مقره بعمان، إن التصويت على القرار يعد "انتصارا للحق والقانون الدولي، وهزيمة جديدة لأمريكا وإسرائيل رغم محاولاتهما المستمية لمنع صدور هذا القرار". وأكد أن القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 120 دولة ومعارضة 8 دول، "يؤكد صحوة الضمير العالمي في وجه غطرسة الإدارة الأمريكية وإسرائيل وفي وجه الظلم والعدوان"، كما يؤكد "الرفض الدولي لعنصرية الاحتلال وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني". وشدد المجلس على أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من يونيو من العام 1967. وتوجه المجلس الوطني الفلسطيني بالشكر للدول التي صوتت لصالح حماية الشعب الفلسطيني "من بطش وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي"، وعلى رأسها الدول العربية والإسلامية والأصدقاء من دول العالم، وبشكل خاص شجاعة الدول التي رفضت الابتزاز والضغوط الأمريكية لثنيها عن مواقفها المبدئية المناصرة للقضية الفلسطينية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرت، أمس الأربعاء، بأغلبية كبيرة، مشروع قرار يدين إسرائيل بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. ولقي مشروع القرار، الذي قدمته الدول العربية وعارضته بشدة الولايات المتحدة، تأييد 120 دولة ومعارضة ثماني دول فقط، وامتناع 45 دولة عن التصويت.

