إيطاليا تستدعي السفير الفرنسي على خلافية تصريحات باريس بشأن

انسامد/ومع/ 13 يونيو/ حزيران أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية ، اليوم الأربعاء، أنها استدعت السفير الفرنسي لدى روما كريستيان ماسيه ، على خلفية تصريحات انتقدت فيها باريس رفض إيطاليا استقبال سفينة تقل مهاجرين. وجاء في بيان للوزارة أنه بعد تصريحات باريس أمس الثلاثاء حول سفينة 'اكواريوس' ، استدعى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي انزو موافيرا ميلانيزي ، صباح اليوم في مقر الوزارة سفير فرنسا لدى إيطاليا. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد ندد أمس بالموقف "المعيب وغير المسؤول" للحكومة الايطالية بشأن سفينة تقل المهاجرين. وردا على هذا التنديد، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن بلاده لن تقبل تلقي "الدروس المنافقة" من فرنسا بشأن الهجرة. وجاء في بيان لرئاسة الحكومة الإيطالية أن "تصريحات فرنسا بخصوص سفينة 'اكواريوس' "مثيرة للاستغراب" و تنم عن نقص كبير في المعلومات حول ما يجري حقيقة (...) و "إيطاليا لا يمكنها أن تقبل تلقي دروس منافقة من بلد فضل أن يدير ظهره عندما تعلق الأمر بالهجرة". و قررت إسبانيا استقبال سفينة اكواريوس التي تقل أزيد من 600 مهاجرا، منهم 11 طفلا وسبع نساء حوامل بعدما منعتها كل من إيطاليا ومالطا من الرسو في موانئهما، عقب انقاذهم يوم الأحد الماضي قبالة السواحل الليبية