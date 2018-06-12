الإمارات خطّطت لانقلاب في تونس يترأسه وزير الداخلية المقال

انسامد 12 يونيو/ حزيران بعد ايام قليلة على اقالة وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، التي بُررت حينها بمقتل عشرات المهاجرين في غرق قارب كان يقلهم جنوب شرقي البلاد، كشف الموقع الفرنسي "موند افريك" المختص بالشأن الافريقي تفاصيل جديدة عن ملابسات الاقالة والتي تتعلق، حسب قول المصدر، بمحاولة انقلاب خططت لها الامارات بالتواطؤ مع وزير الداخلية التونسي تروم الى ازاحة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وإقصاء حركة النهضة. وتطرق المصدر في تقرير نشر يوم امس الى خطأ التقدير الذي ارتكبه لطفي براهم الذي وصل الى حد الاعتقاد بانه سيصبح، بفضل اصدقائه الاماراتيين، قائدا للعبة السياسية في البلد الشمال افريقي. واورد الموقع نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية مطلعة على خطط الامارات، ان الاجتماع الليلي الذي تم مؤخرا في جزيرة جربة وضم كل من وزير الداخلية المقال ورئيس الاستخبارات الاماراتية، هو السبب الحقيقي لاقالة وزير الداخلية التونسي. والمح الموقع الى ان الانقلاب كان يروم الى تغييرات تمس بهرم الدولة واستبدالها بشخصيات تنتمي الى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.



