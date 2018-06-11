انقاذ 152 مهاجرا شمال منطقتي زوارة والقرة بوللي الليبيتين

انسامد - 11 يونيو / حزيران - أنقذت دورية تابعة لحرس السواحل الليبي قطاع طرابلس / السبت / 152 مهاجرًا من جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم 19 امرأة و3 أطفال كانوا على متن زورقين مطاطيين شمال منطقتي زوارة والقرة بوللي.



وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ناقلة النفط الليبية «أنوار الخليج» كانت تقوم بالمساعدة إلى حين وصول زورق الدورية الذي قام بإنقاذ كافة المهاجرين، ونقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية.



وأضاف البيان أن عملية إنقاذ القارب الأول تمت علي بعد (20) ميل شمال زوارة، بينما عملية إنقاذ القارب الثاني تمت علي بعد (20) ميل شمال منطقة القره بوللي، مشيرا إلي أن القارب الثاني كان متهالكاً وفي حالة غرق.



وأكد أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية اللازمة لهم، جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجوراء.



وأشارت القوات البحرية الليبية إلى أن الظروف التي يعمل فيها أفراد دوريات حرس السواحل صعبة وغير اعتيادية، مع نقص في الوقود والتموين، خاصة في شهر رمضان.



