إيطاليا:أول سفينة مهاجرين تصل كالابربا

أنسامد - 9 يوليو/ حزيران - وصلت السفينة سي واتش 3، وهى سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية تحمل العلم الهولندي، إلى ميناء ريدجو كالابريا تحمل 232 مهاجرا بعد أن تم إنقاذهم في قناة صقلية في عمليتين منفصلتين.



وقد ظلت السفينة ثلاثة أيام في المياه الدولية قبل أن تأذن لها إيطاليا دخول الميناء. وبالأمس فقط، أشارت وزارة الداخلية الإيطالية إلى أن ريدجيو كالابريا هي أول سفينة تصل إيطاليا وتحمل مهاجرين بعد تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة.



ويعاني هؤلاء المهاجرين من مشاكل الجفاف نتيجة وجودهم لفترة طويلة في البحر، من بينهم 29 قاصرا بين 9 و 18 سنة وطفل يبلغ من العمر 5 سنوات.



