استعداد ايطاليا لبحث وضع جزيرة القرم يواجه تحفظ ومعارضة الحلف الاطلسي

محمود الدليمي انسامد 8 يونيو/ حزيران اوردت وكالة نوفوستي الروسية نقلا عن صحيفة الجورنالي Il giornaleالايطالية، تصريحات لنائب رئيس الوزراء الايطالي، وزير الداخلية، ماتيو سالفيني Matteo Salviniقال فيها ان بلاده مستعدة لبحث وضع جزيرة القرم. جاءت تصريحات سالفيني اثناء زيارته لمقر اقامة السفير الروسي في روما، سيرغي رازوف Sergei Razov ، ردا على سؤال لاحد الصحفيين الروس، مضيفا: هاهو وزير الخارجية ولا اريد القيام بعمله ولكننا سنناقش كل شيء في اجتماع مجلس الاتحاد الاوروبي المقرر انعقاده في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. وفي سياق متصل قال سالفيني:" بما اننا اعضاء في الحلف الاطلسي، فاننا نرغب ان يقوم الاخير بحمايتنا من المخاطر الحقيقية القادمة من الجنوب (الهجرة) وليس من خطر وهمي من الشرق." وتعليقا على تصريحات سالفيني قال نائب رئيس الوزراء الايطالي الاخر، وزير التنمية الاقتصادية والعمل، لويجي دي مايو Luigi Di Maioان اتخاذ قرار بخصوص العقوبات الاقتصادية على روسيا هو من صلاحيات رئيس الوزراء جوزيبه كونته Giuseppe Conte ، مضيفا:" قلت مرارا انه يتعين على بلادنا ان تبقى ضمن منظومة الناتو، غير ان العقوبات المفروضة على روسيا مضرة لنا ايضا ولاسيما لقطاع الزراعة.



وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف Sergei Lavrovرحب بالانفتاح الايطالي نحو بلاده عبر الغاء العقوبات التي فرضتها بروكسيل على روسيا، مضيفا:" ان موسكو تتطلع للتعاون مع الحكومة الايطالية الجديدة والحفاظ على روح التواصل الايجابي للعلاقات بين البلدين. وعلى الصعيد الاطلسي، اتسمت ردود الفعل تجاه الانفتاح الايطالي الذي اعلن عنه ايضا رئيس الوزراء الايطالي الجديد جوزيبه كونته في وقت سابق، بالتحفظ والمعارضة من قبل الامين العام للناتو، يينس ستولتنبيرغ Jens Stoltenberg ، الذي قال ان قرار فرض العقوبات على روسيا كان دوليا، لايمكن الغاؤها قبل ان تغير روسيا موقفها. وفي نفس السياق قالت وزيرة الدفاع السويدية Peter Hultqvist ، على هامش مشاركتها في اجتماع وزراء دفاع دول الحلف الاطلسي الذي انعقد مؤخرا ببروكسيل، ان استمرار العقوبات الاقتصادية بحق روسيا يعد امرا هاما بالنسبة لبلادها ، موضحة ان الوضع الامني على حدود بلادها مع روسيا غير مقبول. يذكر ان العلاقات تدهورت بين روسيا والاتحاد الاوروبي اثناء الازمة السياسية التي عصفت باوكرانيا عام 2014 إثر عودة القرم لروسيا الامر الذي دفع الدول الاوروبية الى اتهام موسكو بانتهاك معايير القانون الدولي فارضة ضدها عقوبات اقتصادية وسرعان ما قامت موسكو بالرد بالمثل على الدول الغربية.

