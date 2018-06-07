قصف مقر قيادة لتنظيم داعش في سوريا

انسامد - 7 يونيو / أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم / الخميس / تدمير مقر قيادة وسيطرة تابع لتنظيم (داعش) في قصف لطائرات "إف 16" العراقية في منطقة هجين بريف دير الزور على الحدود العراقية.



وقال المركز - في بيان أوردته قناة ( السومرية الإخبارية ) -و نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط " إنه تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وبإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة دكت طائرات ( إف - 16 ) العراقية صباح اليوم، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة مقر ما يسمى قيادة وسيطرة بداخله قيادات ومقاتلين من عصابات داعش الإرهابية في منطقة هجين داخل الأراضي السورية".



وأضاف المركز "أنه بحسب المصادر الاستخباراتية فإن الضربة حققت أهدافها وتم تدمير الموقع بالكامل".



يذكر أن طائرات " إف - 16 " العراقية نفذت ضربات جوية استهدف مقرات مهمة تابعة لتنظيم "داعش" داخل سوريا، حيث أسفرت تلك الضربات عن قتل قادة بارزين في التنظيم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات "إرهابية".



