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مصدر طبي ليبي: مقتل 9 مدنيين في مواجهات مسلحة بمدينة درنة
    انسامد - 6 يونيو / حزيران - قال مصدر طبي في مدينة درنة الليبية اليوم الأربعاء إن 9 مدنيين قتلوا نتيجة المواجهات المسلحة التي دارت في المدينة خلال اليومين الماضيين .

    وأضاف المصدر الطبي الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط عن راديو (سوا) الأمريكي - أن "قوات الجيش الليبي التابعة للبرلمان أحرزت تقدما في العمليات بمدينة درنة شرقي البلاد، وذلك خلال مواجهات مع ما يعرف ب(قوة حماية درنة)".

    ومن جانبه، قال يحيى الأسطى مسؤول الملف الأمني بالمجلس المحلي لدرنة إن قوة حماية درنة تسيطر على معظم أحياء المدينة، وأن مستشفى درنة توقفت عن العمل بعد سقوط قذيفة هاون في قسم الأشعة الخاص بها، داعيا إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين ووقف العمليات العسكرية بمدينة درنة .

    وكانت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في ليبيا قد دعت إلى وقف العمليات القتالية لأغراض إنسانية بهدف دخول السلع الأساسية المنقذة للحياة إلى درنة لإتاحة الفرصة للأهالي لتخزين المؤن .

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