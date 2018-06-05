البرلمان الإيطالي يبدأ اليوم جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة

انسامد /ومع 5 يونيو/ حزيران يبدأ البرلمان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة جوسيبي كونتي من أجل استكمال صلاحياتها التنفيذية. و أدت الحكومة الإيطالية الجديدة يوم الجمعة الماضية اليمين الدستورية أمام رئيس جمهورية سيرجيو ماتاريلا، إيذانا بميلاد الحكومة الخامسة والستين خلال 72 عاما منذ قيام الجمهورية الإيطالية . و ينتظر أن تجتاز الحكومة الائتلافية بين حركة خمس نجوم (المعارضة للمؤسسات) و رابطة الشمال (اليمين المتطرف)، اختبار التصويت على منح الثقة في مجلس الشيوخ مساء اليوم ، فيما ستجرى غدا الأربعاء عملية التصويت في مجلس النواب. و تحتفظ الحركة و الرابطة بالأغلبية في مجلسي البرلمان، لكن حزب (فورتسا إيطاليا) الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني، حليف رابطة الشمال في الانتخابات الأخيرة ، قال إنه لن يمنح الثقة للحكومة الجديدة، والأمر نفسه أكده الحزب الديموقراطي ( يسار الوسط)، فيما أعلنت رئيسة (إخوة إيطاليا) اليميني جورجيا ميلوني بأن برلمانيي حزبها سيمتنعون عن التصويت. و تتعهد الحكومة الجديدة، على الخصوص باتخاذ إجراءات صارمة في مجال الهجرة و تعزيز الأمن، و اعتماد مجموعة من التدابير الطموحة المناهضة للتقشف