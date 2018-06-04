الاردنيون يتظاهرون ضد الغلاء والسياسات الجبائية

انسامد 4 يونيو/ حزيران تشهد العديد من المدن والمحافظات الاردنية، منذ يوم الثلاثاء الماضي، تظاهرات واحتجاجات غير مسبوقة من قبل المواطنين الرافضين لسياسة الحكومة الجبائية ممثلة بمشروع قانون ضريبة الدخل الذي اقترحته حكومة هاني الملقي. وكان مجلس الوزراء الاردني قد اقر في وقت سابق من الشهر الماضي مشروع قانون معدل لضريبة الدخل ينص على فرض ضرائب على الافراد الذين يبلغ اجمالي دخلهم السنوي اقل بقليل من 11 الف دولار، بينما تعفى العوائل التي يقل دخلها عن 22.5 الف دولار سنويا.



وتأمل الحكومة الاردنية، عبر مشروع قانون الضريبة، ومكافحة التهرب الضريبي، توفير ما قدره 423 مليون دولار لخزينة الدولة.



يذكر ان المواطن الاردني وصل، حسب قول بعض المراقبين، الى الحد الاقصى لتحمل تبعات سياسة الحكومة التي تنتهج زيادات الاسعار والضرائب كأسهل السبل لمعالجة فشلها في ادارة الشؤون المالية للبلاد.



