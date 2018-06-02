الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

أنسامد - القاهرة في 2 يونيو/حزيران - أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية أمام مجلس النواب ، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 بنسبة 97% من الأصوات الصحيحة.



وتلا الرئيس السيسي القسم الدستوري والذي نصه "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".



وعقب أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية أطلقت المدفعية 21 طلقة.



وحضر مراسم أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والوزراء ، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلس النواب.



