رئيس وزراء تونس يتهم ابن الرئيس بتدمير الحزب الحاكم

انسامد 30 مايو/ ايار/ حمّل رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، نجل الرئيس، المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قايد السبسي، مسؤولية الازمة السياسية التي تمر بها في الوقت الراهن.



جاء هذا الاتهام مساء يوم امس الثلاثاء بعد ان اقر يوسف الشاهد بوجود ازمة سياسية في البلاد. واورد موقع الجزيرة نت تصريحات للشاهد في كلمة متلفزة قال فيها:" ان البلاد تملار بازمة سياسية انطلقت من داخل حزبي نداء تونس الذي لم يعد يشبه الحزب الذي انضممت اليه عام 2013." وعزا الشاهد خسارة الحزب في الانتخابات البلدية الاخيرة التي خسر فيها نداء تونس لاكثر من مليون صوت، الى المسؤولين الذين يسيرون شؤون الحزب وعلى راسهم حافظ السبسي الذين دمروا الحزب ودفعوا عددا كبيرا من الكفاءات لمغادرته وبالتالي قادوه من هزيمة الى اخرى ادت في نهاية الامر الى فقدان موقعه كاول كتلة بالبرلمان.



ولفت رئيس الحكومة الى ان ازمة الحزب تسربت الى لمؤسسات الدولة وباتت خطرا عليها، مؤكدا ان وجود المسيرين الحاليين للحزب يمثل عائقا اما توحيد العائلة الوطنية والديمقراطية ويهدد التوازن السياسي.



